Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 634 человек

26 ноября, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 634 человек.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 25 ноября у города Сере-Поле-Зохаб в районе ирано-иракской границы, сообщает иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета. Эпицентр землетрясения находился в 17 км от города Сере-Поле-Зохаб в провинции Керманшах.
Толчки ощущались в провинциях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане. В провинции Керманшах были зафиксированы 4 афтершока магнитудой 5,2, 4, 4 и 4,1.-0-
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