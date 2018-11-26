Число пострадавших при землетрясении в Иране возросло до 634 человек

26 ноября, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 634 человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 25 ноября у города Сере-Поле-Зохаб в районе ирано-иракской границы, сообщает иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета. Эпицентр землетрясения находился в 17 км от города Сере-Поле-Зохаб в провинции Керманшах.

Толчки ощущались в провинциях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане. В провинции Керманшах были зафиксированы 4 афтершока магнитудой 5,2, 4, 4 и 4,1.-0-