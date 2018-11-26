Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 550 человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана превысило 550 человек, сообщает телеканал Press TV.
Ранее сообщалось о 260 пострадавших. Затем эта цифра увеличилась до 361. По последним данным, землетрясение затронуло более 550 жителей трех иранских городов - Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.
Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 25 ноября в районе ирано-иракской границы. Его эпицентр располагался в 150 км северо-восточнее Багдада и в 101 км от города Илам, очаг стихии залегал на глубине более 40 км.-0-
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