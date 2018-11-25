На границе Ирана и Ирака произошло мощное землетрясение

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации ведомства, землетрясение произошло в 16.37 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 46 км и располагался в 150 км северо-восточнее Багдада.
В настоящее время сообщается о 260 пострадавших жителях Ирана-0-
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