Число случаев коронавируса в мире превышает 5,2 млн

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в мире превышает 5,2 млн. Такие данные приводит американский Университет Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

Больше всего случаев по-прежнему в США - более 1,6 млн. На второе место по числу зараженных вышла Бразилия (почти 330,9 тыс.). В России зафиксировано 326,4 тыс., в Великобритании - 255,5 тыс., в Испании 234,8 тыс. случаев.

Общее число жертв коронавируса превысило 338,2 тыс. В США зарегистрировано 96 тыс. смертельных случаев, в Великобритании - 36,4 тыс., в Италии - 32,6 тыс., в Испании - 28,6 тыс., во Франции - 28,2 тыс.

В Китае за минувшие сутки впервые с января не было новых случаев коронавируса, проинформировал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В больницах еще остаются 79 человек с коронавирусом, летальных исходов из-за COVID-19 не фиксируется с 15 апреля. Всего с момента вспышки в декабре 2019 года в Китае было подтверждено 82,9 тыс. случаев коронавируса.-0-