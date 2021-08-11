Число стран со штаммом коронавируса дельта выросло за неделю до 142

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса дельта, выросло с 4 по 10 августа на семь и достигло 142. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, "142 страны и территории, в том числе семь новых, сообщили о случаях заражения вариантом дельта.

С 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом увеличилась в мире на 4%: было выявлено более 4,2 млн новых случаев инфицирования. Число летальных исходов выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%, всего их было зарегистрировано за семь дней более 65 тыс. По данным ВОЗ на 11 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 203 944 144 случая заражения коронавирусом, умерли 4 312 902 человека.-0-