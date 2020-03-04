Число умерших от коронавируса в Италии достигло 107 человек

4 марта, Рим /БЕЛТА-ТАСС/. Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 107 человек, инфицированных – 2 706. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты этой страны Анджело Боррелли.

Он также сообщил, что 276 человек выздоровели, а это увеличение на 72,5%. При этом, как подсчитали в его ведомстве, в настоящее время смертность составляет 3,74% от общего числа инфицированных, тогда как уровень выздоровления - почти 8,5%.

Случаи заражения выявлены почти во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето, где вспышки заболевания были зафиксированы 21 февраля. Города "красной зоны" находятся в изоляции.-0-