Число введенных доз вакцины против COVID-19 в мире превысило 1 млрд

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире ввели уже более 1 млрд доз вакцин против коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg и AFP.

По информации Bloomberg, 1 млрд доз был использован в 172 странах. Темпы вакцинации сейчас составляют около 18,3 млн прививок в день.

AFP со ссылкой на официальные источники передает, что вакцинация распространилась на 207 стран и территорий, а число введенных доз на 24 апреля составило 1 002 938 540. При этом более 58% сделанных прививок приходятся на три страны: США, Китай и Индию.

Однако, по данным AFP, по соотношению в стране вакцинированных и тех, кто не сделал прививку, лидирует Израиль. Там вакцину получили 6 из 10 граждан. Более 51% населения вакцинировались в ОАЭ, 49% - в Британии, 42% - в США, 41% - в Чили.

На страны с низким уровнем дохода приходится лишь 0,2% от всех введенных доз вакцины, подсчитало агентство. 12 государств еще только ожидают начала кампании вакцинации: Танзания, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Чад, Бурунди, ЦАР, Эритрея, Вануату, Самоа, Кирибати, КНДР и Гаити.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно указывала на то, что вакцины от коронавируса в мире распределяются неравномерно и страны с более низким доходом имеют к ним очень ограниченный доступ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан утверждал, что это может осложнить победу над коронавирусом.-0-