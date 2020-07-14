Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 13 млн - ВОЗ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 13 млн. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

По данным ВОЗ, зарегистрировано 12 млн 964 тыс. случаев заражения COVID-19 (прирост за последние сутки - 196 775). С начала вспышки коронавируса умерли 570 288 человек (в том числе 3634 человека за минувшие сутки).

Больше всего случаев заражения в Северной и Южной Америке - 6,78 млн (288,4 тыс. умерли).-0-