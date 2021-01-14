Число заявок на пособие по безработице в США за неделю приблизилось к 1 млн

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 965 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства труда США.

Количество заявок увеличилось на 181 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю. До этого американский Минтруд несколько недель подряд сообщал о снижении числа обращений.

Пик заявлений пришелся на конец марта, когда на фоне последствий пандемии этот показатель составил 6,9 млн. С 19 по 25 апреля на выплату такого пособия подали документы 3,84 млн американцев, с 17 по 23 мая - 2,1 млн человек. В последнюю неделю июля за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сотен тысяч.

Согласно данным Минтруда США, в декабре 2020 года уровень безработицы в стране составил 6,7%. Аналогичный показатель был в ноябре. Количество рабочих мест в США за последний месяц прошлого года сократилось на 140 тыс., до этого показатели занятости увеличивались шесть месяцев подряд.-0-