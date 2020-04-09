Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 1,8 тыс.

9 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине число зараженных коронавирусом достигло 1892 человек, за сутки зафиксированы 224 новых случая. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9.00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 224 новых случая", - говорится в сообщении.

Сообщается, что исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Они анализируют образцы людей, которые могут быть инфицированы, а также контактных лиц. Всего с начала года ЦОЗ получил 7901 сообщение о подозрении на COVID-19.-0-