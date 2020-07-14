Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время пандемии число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 13 070 590 человек, умерли 572 427 инфицированных. Такие даны сегодня обнародованы Университетом Джона Хопкинса, сообщает БЕЛТА.

Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в США - более 3,3 млн (умерли свыше 135 тыс. человек). В Бразилии выявлено почти 19 млн зараженных (умерли 72 100 человек), в Индии инфицировано около 880 тыс. человек (умерли 23 174), в России заболели более 733,6 тыс. человек (умерли 11 439).-0-