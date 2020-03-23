23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек, жертвами стали свыше 15 тыс., сообщает ТАСС.

По состоянию на 23 марта, в мире заразились коронавирусом более 330 тыс., скончались примерно 4,53% - 15029 человек.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Италии - 59138 человек, умерли 9,26% (5476 жителей). На втором месте - США (35209 заразившихся, 471 умер), далее - Испания (33089 заразились, 2182 умерли) и Иран (23049 заразились, 1812 умерли).

Более 10 тыс. заразившихся насчитывается в Германии и Франции. Еще в 17 странах зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-