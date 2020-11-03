Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 47,3 млн

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились почти 40 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 47 326 715. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За время пандемии COVID-19 выздоровели более 34 млн инфицированных, умер 1 211 421 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 9,5 млн (умерли - 236 тыс., выздоровели - 6,1 млн). На втором месте Индия - более 8,2 млн (умерли - 123 тыс., выздоровели - 7,6 млн), третье место у Бразилии - более 5,5 млн (умерли - 160 тыс., выздоровели - 4,9 млн).

В России за все время число заразившихся коронавирусом составляет 1 655 038, выздоровели 1 236 033 человека. Число летальных исходов - 28 473.-0-