Число жертв коронавируса в Италии превысило 7,5 тыс.

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Новости темы "Распространение коронавируса"
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 683 человека, что на 60 человек меньше, чем днем ранее. Новые данные привел сегодня официальный представитель Департамента гражданской защиты, сообщает ТАСС.
"Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных (в настоящий момент. - Прим. ТАСС) составляет 57521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего 9362", - сказал он.
Накануне сообщалось о 743 умерших. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - свыше 74 тыс. человек, включая жертв и вылечившихся.-0-