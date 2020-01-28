Число жертв коронавируса в Китае достигло 106 человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае после заражения новым типом коронавируса умерли уже 106 человек, сообщает агентство Синьхуа.

По данным китайских властей, на сегодняшний день коронавирус 2019-nCoV выявлен более чем у 4,5 тыс. жителей страны. Сообщается, что за прошедшие сутки в провинции Хубэй умерли 24 заболевших. Там зарегистрировано более 1,2 тыс. новых случаев заражения. В административном центре этой провинции городе Ухань инфицировано 1590 человек, умерли 42 зараженных. Для размещения заболевших здесь строятся два госпиталя, один из которых планируется сдать в эксплуатацию в начале февраля. В Пекине насчитывается 80 инфицированных, есть один летальный исход.

Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде.-0-