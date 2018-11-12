Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 31

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния количество погибших из-за лесных пожаров увеличилось до 31 человека, сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось о 25 погибших. Из них в окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу. Позже в Парадайсе были обнаружены тела еще шести человек. Судьба 228 человек остается неизвестной.
Как отметил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, в городе Парадайс с населением 27 тыс. человек работают десять поисково-спасательных групп. Лесной пожар на севере Калифорнии стал самым смертоносным за всю историю фиксации происшествий в этом регионе.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.-0-
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