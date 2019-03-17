Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на комиссара полиции страны Майка Буша, обращение которого транслировал телеканал CNN .

"Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до пятидесяти", - сказал он на пресс- конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.-0-