Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на комиссара полиции страны Майка Буша, обращение которого транслировал телеканал
"Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до пятидесяти", - сказал он на пресс- конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.-0-
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