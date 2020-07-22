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22 июля 2020, 08:22

Число жертв наводнений в Индии достигло 470 человек

Фото Flickr
Фото Flickr

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 470 человек погибли в восьми штатах Индии из-за наводнений, вызванных муссонными дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Наибольшее число погибших - в штатах Западная Бенгалия и Ассам. Сильные наводнения там вызвал разлив реки Брахмапутра. В Ассаме потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.

Сообщения о погибших в результате наводнений поступают также из штатов Гуджарат, Махараштра и Бихар.

В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, созданы 800 временных лагерей для эвакуированных из зоны затопления, в них размещены около 2 млн человек.-0-

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