Число жертв наводнений в Индии достигло 470 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 470 человек погибли в восьми штатах Индии из-за наводнений, вызванных муссонными дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Наибольшее число погибших - в штатах Западная Бенгалия и Ассам. Сильные наводнения там вызвал разлив реки Брахмапутра. В Ассаме потоками воды уничтожены 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов штата.

Сообщения о погибших в результате наводнений поступают также из штатов Гуджарат, Махараштра и Бихар.

В регионах, пострадавших от стихийного бедствия, созданы 800 временных лагерей для эвакуированных из зоны затопления, в них размещены около 2 млн человек.-0-