Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии возросло до 157

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 157 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Press.

По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе было зарегистрировано 27 смертей.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей сообщало, что жертвами удара стихии в Восточном Тиморе и в Индонезии стали по меньшей мере 113 человек.-0-