Число жертв обрушения отеля на севере Китая возросло до 17

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения двухэтажного отеля "Цзюйсянь" в провинции Шаньси на севере КНР возросло до 17, еще 28 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек, семеро получили тяжелые травмы, 21 - легкие повреждения.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы более 700 человек.

Как сообщалось, обрушение отеля произошло сегодня. Причина пока не установлена. Ведется следствие.-0-

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти По последним данным, в результате обрушения отеля под завалами оказались 37 человек. Спасателям удалось обнаружить 33, из которых пятеро погибли, еще один пострадал.