Число жертв обрушения подъезда жилого дома во Львовской области возросло до восьми

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв обрушения подъезда жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло. Под завалами найдены тела восьми человек, в том числе одного ребенка. Такая информация размещена на сайте ГСЧС Украины, сообщает БЕЛТА.

При проведении поисково-спасательных работ из-под завалов дома спасли семерых, среди которых пять детей. Они госпитализированы с различными травмами.

Разбор строительных конструкций продолжается.

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч по ул. Грушевского в жилом доме с первого по четвертый этаж обрушился подъезд. Причина ЧП устанавливается. Среди рассматриваемых версий - взрыв бытового газа. Ранее сообщалось о двух погибших.-0-