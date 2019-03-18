Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трех

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в трамвае в голландском городе Утрехт погибли три человека и девять ранены, говорится в видеообращении мэра города Яна ван Занена, опубликованном в Twitter.

Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы поймать преступника. Не исключаются террористические мотивы и то, что нападавших было несколько.

Как заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах города.

Уровень угрозы в голландском Утрехте поднят до высочайшего Пятый уровень угрозы безопасности будет действовать в провинции Утрехт 18 марта как минимум до 18.00 по местному времени. Согласно информации NCTV, стрельба в трамвае в Утрехте имеет все признаки террористической атаки.

Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения. По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис.-0-