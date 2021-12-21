Число жертв взрыва бензовоза в Гаити выросло до 90

Фото ТАСС
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити увеличилось до 90, передает "МИР24", ссылаясь на представителя местных властей.
Ранее сообщалось о 75 жертвах. Часть пострадавших от взрыва до сих пор находится в тяжелом состоянии.
14 декабря автоцистерна перевернулась на дороге. Прохожие хотели воспользоваться возможностью, чтобы пополнить собственные баки дефицитным топливом. В этот момент прогремел взрыв, который привел к человеческим жертвам и повреждениям нескольких десятков домов.-0-