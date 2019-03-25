Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 78

25 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Число жертв взрыва на химическом заводе на востоке Китая возросло до 78 человек. Ранее сообщалось о 64 погибших.

Взрыв прогремел на предприятии местной компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн 21 марта. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое агентство зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3,0.-0-