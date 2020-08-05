Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 135, сообщает телеканал Al Jazeera на своем сайте.ഊ
По обновленным данным, погибли по меньшей мере 135 человек, ранены около 5 тыс. человек.
Официальные лица заявили, что ожидают дальнейшего роста числа погибших, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что свои дома потеряли до 300 тыс. человек. Власти работают над обеспечением их едой, водой и кровом.
Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Местные власти назвали причиной ЧП детонацию хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2015 году и оставалась в порту. В Бейруте объявлено двухнедельное чрезвычайное положение, контроль над безопасностью в столице передан военным.-0-