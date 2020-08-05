Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 135, сообщает телеканал Al Jazeera на своем сайте.​​​​​ഊ

По обновленным данным, погибли по меньшей мере 135 человек, ранены около 5 тыс. человек.

Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 113 Правительство Ливана приняло решение поместить всех руководителей бейрутского порта под домашний арест до определения ответственных за случившееся.

Официальные лица заявили, что ожидают дальнейшего роста числа погибших, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что свои дома потеряли до 300 тыс. человек. Власти работают над обеспечением их едой, водой и кровом.

Около 250 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте Из-за взрыва в Бейруте оказалась повреждена половина административного района города. Глава Бейрута сравнил случившееся с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Местные власти назвали причиной ЧП детонацию хранившихся на складе в порту 2,7 тыс. т аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2015 году и оставалась в порту. В Бейруте объявлено двухнедельное чрезвычайное положение, контроль над безопасностью в столице передан военным.-0-

ВОЗ направила в Ливан медикаменты для лечения пострадавших при взрыве "Наши группы находятся на месте. Группа из нашего офиса в стране находится на месте. У нас там эксперты по логистике и другие специалисты", - отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.