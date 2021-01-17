Число жертв землетрясений в Индонезии выросло до 56

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясений в индонезийской провинции Западный Сулавеси выросло до 56, сообщает Reuters.

Более 820 человек были ранены и около 15 тыс. покинули свои дома. По словам очевидцев, некоторые искали убежища в горах, а другие отправились в эвакуационные центры.

По данным индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), еще одно землетрясение в регионе потенциально может вызвать цунами.

Расположенная по обе стороны так называемого Тихоокеанского огненного кольца Индонезия регулярно подвергается землетрясениям. В 2018 году разрушительное землетрясение и последующее цунами обрушились на город Палу в Сулавеси, в результате чего погибли тысячи людей.-0-