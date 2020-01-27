Число жертв землетрясения в Турции достигло 41

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции завершился поиск жертв землетрясения, которое произошло 24 января в восточной провинции Элязыг, сообщает Associated Press.
В понедельник 27 января спасатели извлекли из-под обломков тела двух последних жертв. В результате число погибших увеличилось до 41.
Власти Турции заявили, что в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в пятницу вечером, пострадало более 1600 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены 45 человек.-0-
По меньшей мере 30 домов обрушились после землетрясения на востоке Турции
Как сообщается, не менее пяти домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 - в уезде Доганьол в провинции Малатья. Власти просят граждан не входить в здания, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются.