Чрезвычайное положение в Мьянме продлевается еще на полгода

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные власти Мьянмы приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, все члены Совета национальной обороны и безопасности, включая временного президента страны, единогласно приняли решение о продлении периода чрезвычайного положения по всей стране в соответствии со ст.425 Конституции.

Ровно год назад, 1 февраля 2021 года, военное командование Мьянмы объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.-0-