COVID-19 может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коронавирусная инфекция, при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, может стать сезонным заболеванием. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда необходимый уровень коллективного иммунитета может быть сформирован в России, Горелов отметил, что пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения. "Эти сроки (достижения коллективного иммунитета) напрямую зависят от темпов вакцинации, а они обусловлены только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью в этом вопросе. Сейчас у нас привито около 40 млн, переболело 7,3 млн, но это все равно треть населения. Поэтому коронавирусу еще есть, где развернуться", - предупредил он.-0-