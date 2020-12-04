COVID-19 в Испании: предприятия закрываются, уровень безработицы растет

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса, заставившая Испанию принять жесткие карантинные меры, нанесла огромный урон экономике страны, что отрицательно сказалось на положении населения. По масштабам экономического ущерба страна лидирует среди 37 развитых государств мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Deutsche Welle.

Прогнозы - как со стороны местных властей, так и международных финансовых структур - сулят дальнейшее ухудшение всех социально-экономических показателей.

По словам сотрудника Мадридского центра социологических исследований Хесуса Косты, половина трудоспособного населения Испании сейчас не работает: кто-то навсегда утратил рабочее место, кто-то временно, из-за пандемии. Пособия получают далеко не все. К примеру, введенной в этом году минимальной жизненной рентой обеспечено лишь 9% нуждающихся. "Неудивительно, что в городах растут очереди за бесплатными продуктами, деньги на которые собираются в церковных приходах", - отметил социолог.

Профессор экономики Мадридского университета Роберто Сентено рассказал, что за 11 месяцев 2020 года в Испании стало на 100 тыс. предприятий меньше. Большинство производств, которые еще работают, испытывают финансовые трудности из-за падения спроса и вынуждены сокращать персонал. Наибольший урон в условиях закрытых из-за карантина границ нанесен сфере туризма - основной отрасли испанской экономики. Она лишилась примерно 80% своих доходов.

Роберто Сентено отмечает, что негативную роль сыграла зависимость Испании от туризма. И хотя обстановка этим летом на испанских курортах была вполне безопасной, стране не удалось убедить в этом западных европейцев, которые предпочли отдых у себя дома или в других государствах на побережье Средиземного моря. "Отрицательную роль играет и нехватка государственных субсидий бедствующим предприятиям, а также рост недовольства и недоверия к Испании со стороны частных инвесторов - иностранных и своих", - говорит Роберто Сентено.

Это недовольство, по мнению профессора, касается и политики правительства. Испанию будоражат обещания популистов изъять - в связи со сложной ситуацией - у обеспеченной части населения банковские вклады, национализировать банки и производства, отменить конституцию, свергнуть монархию и так далее. "Не прибавляет стабильности стране бесконтрольный наплыв иммигрантов, политические уступки баскским и каталонским сепаратистам за их поддержку правительства в парламенте, коррупция в высших сферах власти", - добавляет Роберто Сентено.

В создавшейся непростой ситуации многие испанцы надеются лишь на Евросоюз. Речь идет в первую очередь об обещанной ЕС помощи в 140 млрд евро. Впрочем, эти деньги, по утверждению профессора Роберто Сентено, лишь частично можно будет использовать на социальные нужды.

Основная часть помощи должна пойти на реструктуризацию испанской экономики, создание и развитие новых производств с применением передовых технологий. "Стратегическая задача - обеспечить прогресс страны, сделать ее менее зависимой от туристической конъюнктуры, обеспечить рабочие места для населения", - заключил эксперт.-0-