Cтаршеклассники Дании выступают против учебы онлайн

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мы хотим в школу!" - под таким лозунгом в датском Орхусе, втором по величине городе королевства, прошла акция протеста учеников старших классов. В ней приняли участие около 1,6 тыс. подростков, сообщает Euronews.

Девушки и юноши не желают больше учиться на дому и требуют, чтобы их вернули за парты. По словам демонстрантов, дистанционное обучение, введенное из-за распространения коронавируса, оборачивается для них как социальными, так и академическими проблемами. "Я считаю, что цифровое обучение вышло из-под контроля, - заявила одна из участниц акции. - Я думаю о том, что именно старшеклассники оказались в невыгодном положении - прежде всего потому, что власти ежегодно сокращают бюджетные ассигнования на образование. При этом нашим младшим братьям и сестрам разрешают посещать начальную школу".

"Обучаясь на дому, ты не слишком хорошо усваиваешь знания. Мы не учим то, что нужно, - подчеркнул один из митингующих. - Когда сидишь в своей квартире, не получаешь необходимую помощь, советы. Отсутствует руководство над самим процессом. Мы не в состоянии работать группами. Качество обучения снижается. Есть и социальный аспект: мы полгода не видели своих одноклассников - по крайней мере, всех одновременно. Нам этого не хватает".

Старшеклассники надеются, что власти услышат их призыв. Тем временем число случаев заражения COVID-19 в Дании растет - по последним данным, в стране зафиксировано свыше 16,9 тыс. инфицированных и 623 летальных исхода. На этом фоне правительство приняло решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.-0-