Дания отменила все коронавирусные ограничения

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании с сегодняшнего дня снимаются все введенные из-за COVID-19 ограничения, сообщает издание Politico.

"Вакцинация и огромные усилия всех граждан страны - основа того, почему мы стали сильными", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике. Ранее в правительстве страны заверили, что инфекция коронавируса больше не опасна для датского общества.

Как отмечает Deutsche Welle, отныне при посещении общественных мероприятий жителям Дании не нужно будет предоставлять справку о вакцинации. Также ранее в стране был отменен и масочный режим. В начале сентября в Дании впервые за последние полтора года открылись дискотеки, однако посещать их могли только вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане. Теперь дискотеки будут работать для всех желающих.

Причиной снятия ограничений в Дании стал высокий уровень вакцинации. На сегодняшний день полностью привиты 83 % населения страны старше 12 лет. Отмечается, что Дания стала первой страной в Евросоюзе, которая полностью отменила все ограничения, введенные из-за COVID-19.-0-