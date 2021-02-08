Дания построит остров с ветровой электростанцией в Северном море

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Дания построит огромный искусственный остров с ветровой электростанцией в Северном море, сообщает BBC.

На площади 120 тыс. кв.м разместятся 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три млн домохозяйств. Ветровая электростанция будет также вырабатывать водород для использования в промышленности.

Это крупнейший строительный проект в истории Дании, оцениваемый в $34 млрд.

"Это гигантский проект, - заявил профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании. - Это новый шаг в развитии датской ветроэнергетики. Мы начали с установки ветряков на суше, потом на прибрежном мелководье, теперь на искусственных островах. Дания будет мировым лидером в этой области".

Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны. Их список пока не оглашается, но Якоб Остергард назвал возможными партнерами Великобританию, Германию и Нидерланды.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.-0-