Дефицит электроэнергии и взлет цен: на энергорынке Украины снова ЧП, жителей пугают блэкаутом

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На энергорынке в Украине вновь ЧП. Ценник на электроэнергию резко взлетел, а эксперты прогнозируют веерные отключения в феврале, пишет украинское издание "Страна".

26 января в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины установился тариф по базовой нагрузке на уровне 2792,71 гривны за мегаватт-час (плюс 25,6% к предыдущей цене), по пиковой нагрузке - 3983,92 гривны (плюс 26,51%), во внепиковые периоды - 1601,5 гривны (плюс 23,58%). С утра 26 января наметился дефицит электроэнергии - почти 1000 киловатт-часов, а закупки велись на верхней границе цены - по 4000 гривен за мегаватт-час. Причина ажиотажа - отключение в последние дни нескольких атомных блоков. Постепенно они включаются, но электроэнергии по-прежнему недостаточно. Поэтому 25 января Украине пришлось запрашивать аварийную помощь у Беларуси и разворачивать Бурштынский остров в сторону ОЭС.

Но главное, непонятно, что будет дальше. Блоки на украинских АЭС давно изношены, поэтому еще на этапе заявлений властей, что этой зимой будут делать ставку на атомную генерацию, эксперты прогнозировали - участятся аварийные отключения. Что, собственно, и происходит. "Особенно сложный период нас ждет в феврале, когда усилятся морозы. Вновь возвращаются риски веерных отключений", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Но есть и другая угроза - вскоре планируется временное отключение украинской энергосистемы от ОЭС с Россией и Беларусью. Это очередной шаг в рамках синхронизации энергосистемы Украины с европейской. Такая ситуация может привести к блэкауту.

Атомная зима

О дефиците на рынке электроэнергии и связанном с ним ажиотаже в Украине за последний месяц успели подзабыть. Стабильный импорт из Беларуси, работа атомной генерации и сравнительно теплая погода привели к тому, что электроэнергия была даже в излишке, из-за чего падали цены. В декабре тариф был ниже, чем в ноябре, а в январе еще больше упал. В среднем шло снижение цены до 7-10% в месяц. Но сейчас ситуация резко поменялась.

25 января Украина даже запрашивала аварийную помощь у Беларуси - электроэнергия из соседней страны шла с 11.00 до 17.00. Всего поставили 650 мегаватт, сообщили в "Укрэнерго". Правда, как добавили в компании, запрос был связан не с недостатком мощности в энергосистеме, а с тем, что нужно было сэкономить резервы на покрытие пиковых часов в следующие периоды.

Впрочем, источники на энергорынке говорят, что ситуация остается непростой. Главная причина - "выпадение" атомных энергоблоков. За последние несколько дней три атомных блока выводились в ремонты.

Еще на выходных появилась информация об отключении блока Южноукраинской АЭС. Якобы на плановый ремонт, но на рынке говорят, что на самом деле была аварийная ситуация. И уже тогда прогнозировали дефицит электроэнергии на этой неделе.

Но 25 января "вылетели" также энергоблоки Хмельницкой и Запорожской АЭС - сработала автоматика. Первый энергоблок Хмельницкой АЭС 26 января подключили к сети после суток простоя, в течение суток обещали вернуть в энергосистему и четвертый блок Запорожской АЭС. Один блок Хмельницкой АЭС пока в ремонте, то есть всего работает 13 блоков из 15. И отсутствие 14-го блока (а это тысяча мегаватт-часов) на рынке ощущается.

Но главное - что будет дальше. Как показывает практика, ставка на одновременную работу 14 атомных блоков себя не оправдала. Блоки изношены, активная эксплуатация дает о себе знать. В марте 5-6 блоков будут вынуждены остановить на ремонты. Непонятно, как будет справляться энергосистема, особенно если будут морозы.

"На блоках то и дело срабатывает автоматика, несколько формально работающих блоков функционируют не на полную мощность. В итоге должны будут усиленно включаться ТЭС. Уголь пока есть, но объемы не такие большие. Особенно если будут ЧП по атомке и морозы. Не исключено, что придется сжигать газ, которого и так не хватает", - рассказал "Стране" источник на энергорынке.

Он прогнозирует, что ценники на электроэнергию в ночные часы могут вырасти: "По пиковой и базовой нагрузке расти уже некуда - цена фактически на уровне прайс-кэпов. По ночному диапазону ценник может увеличиться до 3300 за киловатт-час".

Грозит ли Украине блэкаут?

Но главное испытание для украинской энергосистемы еще впереди. В этом году Украина должна провести тестовые работы энергосистемы в изолированном режиме, то есть отсоединиться на время от ОЭС с Беларусью и Россией. Это очередной шаг в рамках синхронизации энергосистемы Украины с европейской. Ожидается, что таких тестов будет несколько в разное время года. Ранее в Минэнерго называли сроки первого теста в феврале, то есть уже совсем скоро. Не исключено, что именно под это событие и собираются запустить все 15 атомных блоков.

"Автономный режим работы нашей энергосистемы означает, что не будет перетоков из России и Беларуси, которые сейчас идут постоянно. Плюс - невозможность запросить аварийную помощь. Но технически нам будет очень сложно сбалансировать систему - тут вопрос поддержания нужной частоты. Сейчас в балансировке участвуют мощные генераторы российских АЭС. Возможно, три дня как-то продержимся. Но уже обсуждаются версии, что с присоединением обратно к ОЭС (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) могут быть проблемы, так как тоже понадобятся согласования. Долго работать автономно наша энергосистема не сможет, в Европе нас пока тоже не ждут, поэтому могут быть проблемы - аварийные отключения вплоть до сегментарных блэкаутов", - говорит источник.

Угрозу блэкаута не исключает и украинский экономист Алексей Кущ. "Блэкаут вполне возможен, причем угроза связана не только с электроэнергией, но и с газом - если будут проблемы с транзитом, давление в трубе резко упадет. В этом случае проблемы начнутся сначала в восточных регионах, которые находятся дальше всего от ПГХ, затем распространятся на юг и в центр страны. Энергосистема может попросту развалиться на отдельные островки - города, которые находятся вблизи крупных энергообъектов, еще могут рассчитывать на свет и отопление, остальным же придется туго", - рассказал экономист.

Впрочем, на заседании Кабмина 26 января премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что отопительный сезон идет по плану и на энергорынке все в порядке - есть и уголь и газ. А прогнозы экспертов об отключениях электроэнергии и тепла он назвал неправдой.-0-