Девять человек погибли при пожаре многоэтажки на юге Тайваня

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в городе Гаосюн на юге Тайваня по меньшей мере девять человек погибли, 44 были госпитализированы. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на центральное информагентство острова.

Пожар вспыхнул ночью в 13-этажном здании коммерческого и жилого назначения, построенном 40 лет назад. На место были направлены 159 пожарных. К утру спасатели ликвидировали пламя.

Пожарные обследуют здание. Не исключено, что число жертв возрастет. "Часть людей могла оставаться в огненной ловушке в жилой части между седьмым и 11-м этажами. По предварительным данным, там проживают не менее 120 человек, в основном люди пожилого возраста, в том числе страдающие деменцией", - уточнили в сообщении.

Мэр также прибыл на место происшествия. Глава правительства Тайваня Су Чжэньчан выразил соболезнования родственникам погибших.-0-