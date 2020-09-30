Disney сократит 28 тыс. работников из-за коронавируса

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Американская компания Walt Disney сократит 28 тыс. своих сотрудников в США из-за экономических проблем в связи c продолжительным закрытием ряда тематических парков на фоне пандемии. Об этом со ссылкой на письмо, адресованное руководством работникам компании, сообщило агентство Bloomberg, информирует ТАСС.

"Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес", - цитирует агентство обращение.

По данным Bloomberg, сокращения затронули сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. При этом, указывает агентство, порядка 67% увольняемых работников трудились неполный рабочий день.

Отмечается, что в американских тематических парках Disney до начала пандемии были задействованы более 100 тыс. сотрудников.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США выявлено более 7,18 млн заразившихся коронавирусом, умерли 205 774 человека.-0-