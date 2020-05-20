Доходы "Газпрома" от экспорта газа в марте упали в два раза

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне кризиса из-за коронавируса и теплой зимы объем и доходы от экспортных поставок российского газа резко упали, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, сообщает БЕЛТА.

В марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд. Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года. По сравнению с февралем текущего года стоимость поставок упала на 12,9%. При этом их объем сократился лишь на 0,7%. Что касается экспортируемого сжиженного природного газа, то в количественном выражении объем вырос, однако его стоимость также упала.

Двукратное падение доходов от экспорта природного газа также фиксировалось в январе-феврале этого года. Одной из причин снижения экспортных показателей стала необычайно теплая зима в Европе. Кроме того, в 2019 году европейские потребители российского газа сделали большие запасы в хранилищах до подписания транзитного контракта "Газпрома" с Украиной, которое состоялось в декабре.

По прогнозам "Газпрома", в текущем году из-за пандемии и экономического кризиса экспорт газа снизится на 16%, а средняя цена газа упадет на 37% - до $133 за 1 тыс. куб.м.

Эксперты на основе этих данных предупреждают о возможном падении выручки "Газпрома" от экспорта в два раза по сравнению с 2019 годом.-0-