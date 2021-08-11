Доклинические испытания назальной версии "Спутника V" завершены - Гинцбург

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доклинические испытания назальной версии вакцины от коронавируса "Спутник V" завершились, разработчики готовятся к клиническим исследованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург газете "Известия".

"Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе - с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей", - рассказал Гинцбург.

Гинцбург добавил, что назальная вакцина - "это тот же самый "Спутник V", второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость". Гинцбург ожидает, что финансировать исследования будут московские власти, так как "Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты".-0-