Дом Курта Кобейна в США признан объектом культурного наследия

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одноэтажный жилой дом, расположенный в американском Абердине (штат Вашингтон), где вырос лидер группы Nirvana Курт Кобейн, признан объектом культурного наследия, говорится в Facebook департамента археологии и сохранения исторического наследия штата Вашингтон, пишет "МИР 24".

Легендарный музыкант прожил здесь вместе с родителями с 1968 по 1984 год. "Именно здесь молодой светловолосый мальчик с необычными артистическими способностями и широким творческим воображением начал увлекаться музыкой", - сказано в публикации.

Дом был построен еще в начале 20-х годов XX века. Им владеет Ли Бэкон, который приобрел недвижимость у семьи Кобейн в 2018 году. Мужчина занимается реставрацией дома, чтобы уже к началу следующего года проводить в нем бесплатные экскурсии.-0-