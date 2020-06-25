Дональд Трамп применил закон военного времени для производства гиперзвукового оружия

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочного осуществления программ по созданию гиперзвукового оружия, сообщает информационно-аналитический портал Free-News.

Закон об оборонном производстве был принят в 1950 году во время войны с Кореей. После его неоднократно применяли в военных условиях и при чрезвычайных ситуациях. Одно из положений документа гарантирует государству право требовать от компаний, в том числе частных, переориентировать их деятельность на производство материалов, необходимых для обеспечения обороны и безопасности страны.

По словам американского президента, этот документ является наиболее экономически эффективным методом для решения задач, поставленных перед развитием технологий, связанных с производством гиперзвукового оружия.-0-