Два человека погибли при обрушении отеля в Китае

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обрушении отеля в Китае погибли не менее двух человек, под завалами находятся еще 10 пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По информации телеканала, происшествие произошло минувшей ночью в двухэтажном отеле Линьфэня в провинции Шаньси. Прибывшие спасательные подразделения извлекли из-под завалов 23 человека, двое из которых были мертвы.

Спасательные работы продолжаются, ведется поиск еще не менее 10 пострадавших. Причины обрушения пока не известны, проводится расследование.-0-