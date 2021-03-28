Два человека убиты при стрельбе в Мэриленде

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в перестрелке, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов города Эссекс (штат Мэриленд). Об этом сообщает телеканал Fox News.

На месте происшествия были обнаружены тела двух жертв, еще один человек получил ранение. Спустя некоторое время в расположенном поблизости жилом комплексе был зафиксирован еще один инцидент со стрельбой. Как уточняет телеканал, неизвестный, по всей видимости, выстрелил сам в себя, он доставлен в больницу.

Полиция пока не готова утверждать, что оба случая связаны между собой. Также нет сведений о том, что пострадавший мужчина ранее открыл огонь в магазине.-0-