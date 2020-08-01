Два самолета столкнулись над Аляской – есть жертвы

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома города Солдотна (штат Аляска). Есть жертвы, среди них член нижней палаты законодательного собрания штата Гэри Кнопп, сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
По его информации, столкнулись одномоторный Havilland DHC-2 и двумоторный Piper Aztec примерно в 3,2 км северо-восточнее аэродрома. Имеются погибшие и раненые, их точное количество пока не называется.
Ведется расследование обстоятельств и причин катастрофы.-0-