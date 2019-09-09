Два теракта в Буркина-Фасо: погибли 29 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 29 человек убиты на севере Буркина-Фасо в результате террористических нападений на продовольственную колонну и грузовик. Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает Reuters .

Уточняется, что 15 человек были убиты в результате наезда грузовика на самодельное взрывное устройство в провинции Санматенга. Еще 14 мирных жителей погибли при атаке террористов на продовольственную колонну в 50 км от места первого инцидента, сообщает Agence France-Presse . Оба теракта произошли 8 сентября.

Ведется расследование происшествий. В районе терактов развернуто военное подкрепление.

В июле текущего года Национальная ассамблея Буркина-Фасо продлила чрезвычайное положение в некоторых областях, главным образом на севере и востоке страны, для противодействия группировкам террористов и экстремистов, пишет ТАСС. С 2015 года более 500 человек погибли в результате нападений, которые становятся все более ожесточенными, особенно на севере и востоке Буркина-Фасо.-0-