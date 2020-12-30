Двадцать одна страна примет участие в виртуальном международном марафоне культур

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать одна страна подготовила видеоматериалы о своих достижениях в искусстве для Международного марафона культур, с идеей которого выступили российские деятели культуры из-за ограничения контактов с коллегами в пандемию коронавируса. Об этом сообщаетТАСС.

Проект решено делать в формате фильма. К работе над лентой подключился режиссер Андрей Кончаловский, презентация планируется будущей весной.

В преддверии выхода фильма Андрея Кончаловского, на специальной платформе MarathonOfCultures.com выйдет документальный фильм Planet of Culture, созданный на базе присланных видеоматериалов стран-участниц проекта. Презентационные ролики рассказывают о великих творениях искусства и уникальных народных традициях каждого края. В проекте участвуют Япония, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Алжир, Израиль, Греция, Нидерланды, Гондурас, США, Венесуэла, Колумбия, Перу, Россия и Казахстан.

Премьера документального фильма состоится в январе-феврале.-0-