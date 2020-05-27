Двадцать жилых домов подверглись разрушениям в результате крушения самолета в Пакистане

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать жилых домов в разной мере разрушены 22 мая в результате крушения самолета Airbus А320 "Международных авиалиний Пакистана" недалеко от международного аэропорта в Карачи. Об этом сообщила газета Doon.

По информации издания, на улице, где упал пассажирский самолет, два дома разрушены полностью, а 18 - частично и подлежат восстановлению. Кроме этого, в результате падения авиалайнера уничтожено 10 автомобилей и 14 мотоциклов.

Пассажирский самолет разбился в Пакистане По данным информагентства Kyodo, на борту находились около 100 человек.

Ранее представитель "Международных авиалиний Пакистана" Абдулла Хан сообщил, что всем жителям пострадавших домов выплатят компенсацию материального ущерба.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи.-0-