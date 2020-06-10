Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц отобраны для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы - гражданские лица", - сказали в военном ведомстве. Все отобранные участники будут допущены к испытаниям вакцины только после полного медицинского обследования и заключений специалистов о соответствии здоровья добровольцев всем необходимым требованиям, уточнили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 4 и 9 июня 50 военнослужащих-добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию. "Изоляция проводится перед началом вакцинации для исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу", - пояснили в министерстве.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, пожелавших участвовать в клинических исследованиях вакцины, находится в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. "Будут проводиться измерение артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей", - уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащих для участия в испытаниях вакцины отбирали исключительно на добровольной основе.-0-