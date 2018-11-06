Две лодки с мигрантами опрокинулись у берегов Испании, погибли 17 человек

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 мигрантов погибли в результате крушения двух лодок у берегов Испании, сообщает местная газета El Paнs.

О крушении судна в море Альборан у Средиземноморского побережья Марокко, рядом с городом Мелилья проинформировала испанская Служба спасения и безопасности на море в своем Twitter. Погибли 13 человек, еще 80 удалось спасти.

Вторая лодка опрокинулась чуть позже в тот же день - уже возле южной испанской провинции Кадис. Жертвами этого инцидента стали 4 человека, спаслись 22 мигранта. Однако число жертв может вырасти, так как 17 человек числятся пропавшими без вести, их поиски возобновятся сегодня.-0-