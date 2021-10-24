Двое американцев умерли от редкой болезни после использования спрея

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США обнаружили неожиданный источник смертельно опасной болезни – мелиоидоза, сообщает "МИР24".

Это заболевание поражает легкие, но может спровоцировать сепсис и скопление гноя в органах. Люди могут заразиться мелиоидозом при вдыхании бактерий, употреблении загрязненной воды. Кроме того, бактерия может вызвать болезнь при попадании на поврежденную кожу. Смертность от этой болезни достигает около 10% при лечении антибиотиками, при отсутствии необходимой терапии вероятность летального исхода доходит до 40%.

Четверо американцев из штатов Миннесота, Канзас, Джорджия и Техас заболели экзотической болезнью, которая чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии и распространяется через зараженные воду или землю. В итоге двое из них скончались.

Расследование специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и журналистов CNN показало, что виновником распространения заболевания в Соединенных Штатах являлся спрей индийского производства. Отмечается, что те, кто заразились мелиоидозом, использовали спрей с запахом лаванды и ромашки из Индии, который продавался в сети супермаркетов, в качестве освежителя воздуха или для придания приятного запаха подушкам.-0-