Двое детей ранены при перестрелке в штате Огайо

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Цинциннати (штат Огайо) во время перестрелки пострадали двое детей в возрасте 6 и 8 лет. Оба госпитализированы в критическом состоянии, сообщает ABC News.

По предварительной информации полиции, в северо-восточном районе Ист-Вествуд на пустыре, где играли двое детей, началась перестрелка между неизвестными. В результате оба ребенка получили ранения. Их госпитализировали в критическом состоянии в детскую больницу штата. Преступники скрылись. Полиция их разыскивает.

В 2020 году в Цинциннати было зарегистрировано 94 убийства, что на 28,7% больше, чем в 2019 году. В 2020 году в штате Огайо совершено 486 убийств.-0-